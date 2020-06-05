Иванович оценила шансы Джоковича обойти Федерера по титулам на ТБШ

Победительница «Ролан Гаррос» 2008 года в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович оценила шансы соотечественника Новака Джоковича обойти швейцарца Роджера Федерера по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». У 38-летнего Федерера 20 титулов на ТБШ, а у 33-летнего Джоковича — 17.
Иванович спросили, удастся ли, по её мнению, Джоковичу обойти Федерера.
«Да, вероятно. Время работает на него. У него в запасе есть несколько лет. У него определённо есть хорошие шансы на это. Возможно, это одна из его целей», — приводит слова Иванович Tennis World USA.
Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее августа. Причиной приостановки соревнований стала пандемия коронавируса. Из-за этого был отменён Уимблдон, а «Ролан Гаррос» перенесён с мая на сентябрь.
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