Иванишевич: Федерер больше не выиграет ни одного ТБШ

Победитель Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира Горан Иванишевич, который в настоящее время является тренером Новака Джоковича, оценил перспективы 38-летнего Роджера Федерера. По мнению Иванишевича, Федерер, который 20 раз побеждал на турнирах «Большого шлема», больше ни разу не победит на ТБШ.

«К сожалению, мне кажется, что Федерер уже не сможет победить на турнирах «Большого шлема». Он ведь не молодеет. Но его не стоит списывать со счетов», — приводит слова Иванишевича Tennis World USA.

Хорват добавил, что ответить на вопрос, кто сильнейший теннисист — Федерер, Джокович или Рафаэль Надаль, можно будет только после того, как они закончат карьеру.

«Итоги нужно будет подводить, когда все они закончат карьеру. Кроме того мне трудно об этом говорить. Мне кажется, что Новак лучше всех. Только он в состоянии собрать календарный «Большой шлем». Если он будет здоров, он побьёт рекорд по количеству побед на «Шлемах». Думаю, Надаль тоже обойдёт Федерера», — сказал он.