С. Уильямс готова сыграть на US Open. Она построила дома корт с идентичным покрытием

Американка Серена Уильямс подтвердила намерение сыграть на грядущем Открытом чемпионате США. Как сообщает журналист Кристофер Клэри в своём «твиттере», ради подготовки к турниру 38-летняя теннисистка построила на территории своего особняка корт с идентичным покрытием.



«Чувствую, что федерация тенниса США проделает отличную работу и сможет гарантировать участникам полную безопасность. Безусловно, я буду скучать по фанатам на трибунах (US Open пройдёт при закрытых трибунах. — Прим. „Чемпионата“)», — говорит американка.



Ранее WTA и ATP опубликовали скорректированный календарь на оставшиеся месяцы сезона. Открытый чемпионат США пройдёт с 31 августа по 13 сентября. Напомним, сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.