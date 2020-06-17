С. Уильямс готова сыграть на US Open. Она построила дома корт с идентичным покрытием
Американка Серена Уильямс подтвердила намерение сыграть на грядущем Открытом чемпионате США. Как сообщает журналист Кристофер Клэри в своём «твиттере», ради подготовки к турниру 38-летняя теннисистка построила на территории своего особняка корт с идентичным покрытием.
«Чувствую, что федерация тенниса США проделает отличную работу и сможет гарантировать участникам полную безопасность. Безусловно, я буду скучать по фанатам на трибунах (US Open пройдёт при закрытых трибунах. — Прим. „Чемпионата“)», — говорит американка.
Ранее WTA и ATP опубликовали скорректированный календарь на оставшиеся месяцы сезона. Открытый чемпионат США пройдёт с 31 августа по 13 сентября. Напомним, сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
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