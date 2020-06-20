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Квитова: хочу поздравить организаторов US Open с проделанной работой и выработанным планом

Квитова: хочу поздравить организаторов US Open с проделанной работой и выработанным планом
Теннис / Большой шлем 0

Двукратная победительница Уимблдона (2011, 2014) бывшая вторая ракетка мира, шестикратная обладательница Кубка Федерации в составе национальной сборной Чехии, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года Петра Квитова пока не приняла решения относительно участия в US Open, но отметила проделанный организаторами объём работы.

«Хочу поздравить US Open с проделанной тяжёлой работой и выработанным планом, позволяющими сделать проведение турнира реальным и при этом ставить безопасность игроков на первое место. Надеюсь, заражённых COVID-19 будет становиться меньше, как и ограничений, связанных с путешествиями, что облегчит принятие окончательного решения по поводу турнира», — цитирует Квитову The Nation.

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