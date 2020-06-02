Квитова: было непривычно, что я не могла воспользоваться полотенцем между розыгрышами
Чешская теннисистка Петра Квитова, одержавшая недавно победу на выставочном турнире CTS Presidents Cup в Праге, отметила необычность прошедших матчей.
«Без сомнения, я довольна победой, но это был странный турнир. Играть без болельщиков довольно странно. Также для меня было непривычно, что я не могла воспользоваться полотенцем между розыгрышами. Требовалось время, чтобы дойти до него, так что я просто оставила полотенце на скамейке», — приводит слова Квитовой Eurosport.
В финале турнира Квитова обыграла соотечественницу Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:3. На полуфинальной стадии Петра в двух сетах обыграла Катержину Синякову (7:5, 6:4), а 23-летняя Мухова прошла Барбору Стрыцову (6:1, 4:6, 1:0 — отказ).
Квитова завоевала титул на выставочном турнире в Чехии, обыграв Мухову
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