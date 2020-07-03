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Организатор выставочного турнира в Берлине: сейчас я не могу связаться со Зверевым

Организатор выставочного турнира в Берлине: сейчас я не могу связаться со Зверевым
Теннис / ATP 0

Эдвин Вейндорфер, который является организатором выставочных соревнований в Берлине (Германия), прокомментировал то, что Александр Зверев, контактировавший с заражёнными коронавирусом, нарушил обещание находиться на самоизоляции в течение 14 дней и посетил вечеринку.

«На нашем турнире не будет ни вечеринки игроков, ни детского дня, ни каких-либо других активити — всё отменено. Безусловно, мы не будем терпеть даже малейшие нарушения правил. Если игрок будет в чём-либо подобном замечен, последует немедленная дисквалификация.

Саша Зверев допустил даже не одну ошибку, а целых две. Сейчас, к примеру, я не могу с ним связаться. У нас подписаны контракты с каждым из заявленных теннисистов и я являюсь тем, кто требует соблюдения всех документов. Абсолютно всех. Подобное поведение Зверева уже можно посчитать за нарушение. Мы можем дать ему ещё один шанс, но лишь с полным соблюдением правил с его стороны.

Было бы здорово, если бы Саша серьёзно отнёсся ко всему происходящему и извинился за свой проступок», — цитирует Вейндорфера Suddeutsche Zeitung.

Выставочный турнир в Берлине пройдёт с 13 по 19 июля. Сообщается, что на трибунах соревнований смогут присутствовать зрители.

Риттнер: в Берлине вы точно не увидите Зверева на вечеринках. Иначе — дисквалификация
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