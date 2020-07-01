Риттнер: в Берлине вы точно не увидите Зверева на вечеринках. Иначе — дисквалифицикая

Экс 24-я ракетка мира, глава женского тенниса в Германии Барбара Риттнер прокомментировала то, что Александр Зверев, контактировавший с заражёнными коронавирусом, нарушил обещание находиться на самоизоляции в течение 14 дней и посетил вечеринку.



«Я не несу ответственности за то, что Зверев нарушил правила самоизоляции, поэтому не могу комментировать его возможное наказание. Саша и так уже наказал себя — подобные поступки серьёзно бьют по твоему имиджу», — цитирует Риттнер Tennis World USA со ссылкой на телеканал ZDF.



13 июля в Берлине состоится выставочный турнир, на котором должен выступить Зверев. Барбара уверена, что в столице Германии Зверев будет обязан придерживаться правил.



«В Берлине вы его на вечеринках точно не увидите — там он будет полностью следовать установленным правилам. Если он будет замечен в чём-то подобном, то будет тут же дисквалифицирован с соревнований», — добавила Барбара.

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