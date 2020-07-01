Риттнер: в Берлине вы точно не увидите Зверева на вечеринках. Иначе — дисквалифицикая

Экс 24-я ракетка мира, глава женского тенниса в Германии Барбара Риттнер прокомментировала то, что Александр Зверев, контактировавший с заражёнными коронавирусом, нарушил обещание находиться на самоизоляции в течение 14 дней и посетил вечеринку.
«Я не несу ответственности за то, что Зверев нарушил правила самоизоляции, поэтому не могу комментировать его возможное наказание. Саша и так уже наказал себя — подобные поступки серьёзно бьют по твоему имиджу», — цитирует Риттнер Tennis World USA со ссылкой на телеканал ZDF.
13 июля в Берлине состоится выставочный турнир, на котором должен выступить Зверев. Барбара уверена, что в столице Германии Зверев будет обязан придерживаться правил.
«В Берлине вы его на вечеринках точно не увидите — там он будет полностью следовать установленным правилам. Если он будет замечен в чём-то подобном, то будет тут же дисквалифицирован с соревнований», — добавила Барбара.
- 1 июля 2020
-
16:59
-
14:13
-
13:35
-
12:11
-
12:01
-
11:30
-
09:56
-
09:31
- 30 июня 2020
-
23:42
-
22:18
-
20:21
-
18:25
-
16:57
-
15:55
-
15:51
-
14:34
-
13:59
-
13:24
-
12:50
-
12:10
-
10:29
-
10:05
-
09:54
-
09:28
-
00:54
- 29 июня 2020
-
22:20
-
21:33
-
19:19
-
18:28
-
18:05
-
16:06
-
15:51
-
13:56
-
13:35
-
12:49