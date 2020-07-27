Йоханна Конта: сейчас всё указывает на то, что US Open состоится

Британская теннисистка, член Совета игроков WTA Йоханна Конта поделилась мнением о ситуации с проведением US Open. Пока не известно, состоится ли американский турнир «Большого шлема». Организаторы продолжают готовиться к проведению турнира, но пандемия коронавиурса и ограничения на международные поездки затрудняют ситуацию.

«У нас не было заседаний совета в течение нескольких недель. Но сейчас всё указывает на то, что турнир состоится. С учётом информации, которая у меня есть, могу сказать, что турнир, вероятно, пройдёт», — цитирует Конту Guardian.

Британка планировала принять участие в турнире в Палермо (Италия), который возобновляет WTA-тур, но в итоге снялась с соревнований. Теперь она планирует сыграть в Лекаингтоне (США) на турнире, который стартует 10 августа.