Йоханна Конта: сейчас всё указывает на то, что US Open состоится

Британская теннисистка, член Совета игроков WTA Йоханна Конта поделилась мнением о ситуации с проведением US Open. Пока не известно, состоится ли американский турнир «Большого шлема». Организаторы продолжают готовиться к проведению турнира, но пандемия коронавиурса и ограничения на международные поездки затрудняют ситуацию.
«У нас не было заседаний совета в течение нескольких недель. Но сейчас всё указывает на то, что турнир состоится. С учётом информации, которая у меня есть, могу сказать, что турнир, вероятно, пройдёт», — цитирует Конту Guardian.
Британка планировала принять участие в турнире в Палермо (Италия), который возобновляет WTA-тур, но в итоге снялась с соревнований. Теперь она планирует сыграть в Лекаингтоне (США) на турнире, который стартует 10 августа.
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