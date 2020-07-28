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Йоханна Конта снялась с турнира в Палермо

Йоханна Конта снялась с турнира в Палермо
Теннис / WTA 0

Британская теннисистка Йоханна Конта приняла решение сняться с грунтового турнира в Палермо (Италия), старт которого запланирован на 3 августа, сообщает Tennis 365. Первая ракетка Великобритании объявила о своём решении после неожиданного поражения в матче с Джоди Баррэдж на турнире Battle of the Brits.

Йоханна намерена сосредоточиться на подготовке к хардовым соревнованиям в преддверии Открытого чемпионата США.

Ранее стало известно, что от выступления в Палермо отказалась бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп. Решение было принято в связи с карантинными мерами, введёнными итальянским правительством для жителей Румынии и Болгарии. После снятия Халеп ожидалось, что Конта будет первой сеяной. В рейтинге WTA британка занимает 14-ю строчку.

Симона Халеп объяснила, почему снялась с турнира в Палермо
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