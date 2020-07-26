Симона Халеп объяснила, почему снялась с турнира в Палермо

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала решение отказаться от поездки на турнир в Палермо (Италия).
Ранее сообщалось, что власти Италии потребовали, чтобы приезжающие из Румынии и Болгарии садились на обязательный двухнедельный карантин. Но организаторы турнира утверждали, что они добились исключения для Халеп.
«Учитывая рост числа заболевших коронавирусом в Румынии и мои опасения из-за перелётов в этот период, я приняла это непростое решение, отказалась от участия в турнире в Палермо. Я благодарю директора турнира и министерство здравоохранения Италии за их усилия», — написала Халеп в своём «твиттере».
Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на женском турнире в Палермо (Италия). После возобновления соревнований предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». Сейчас в Европе и США проходят только выставочные турниры.
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