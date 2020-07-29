Муратоглу: Серена хочет сыграть в Европе. Ей надо знать, возможно ли это

Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, оценил ситуацию с ближайшими планами подопечной. Ранее стало известно, что бывшая первая ракетка мира подтвердила участие в новом хардовом турнире, который пройдёт в Лексингтоне (США, штат Кентукки) 10-16 августа.
«Серена сейчас в такой же ситуации, как и другие игроки, которые собираются выступить на US Open. Технически я не знаю, может ли игрок, проживающий в США, как Серена, отправиться в Европу без ограничений. На этот вопрос должны ответить в отношении всех игроков, включая Серену. Если она хочет сыграть в Европе, а она определённо этого хочет, то ей нужно знать, возможно ли это», — приводит слова Муратоглу Reuters.
Сезон в WTA-туре был остановлен в марте в связи с пандемией коронавируса.
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