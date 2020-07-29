Муратоглу: нельзя превращать US Open в чемпионат США

Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, оценил трудности вокруг проведения US Open в этом году. В частности, он затронул тему карантина, в котором могут оказаться игроки после американского мэйджора.
«Если будет введён карантин, это означает, что игроки не смогут выступить в Мадриде и Риме. Но если они не могут сыграть в Мадриде и Риме и должны попасть под карантин, то будут вынуждены просто сидеть дома две недели перед грунтовым турниром „Большого шлема“. Это звучит просто безумно.
Я вижу, что ситуация в Нью-Йорке улучшается. Но в то же время я думаю обо всех ограничениях в связи с переездами. В настоящий момент на многие вопросы нет ответов. Это ставит возможность проведения US Open под сомнение. Если USTA даст нужные ответы, хотя я понимаю, что это нелегко, то шансы на проведение турнира повысятся.
А что насчёт южноамериканцев? Им уже разрешили путешествовать или нет? Что насчёт австралийцев? Нельзя превращать US Open в чемпионат США. Нам нужно знать", — цитирует Муратоглу Reuters.
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