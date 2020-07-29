Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Муратоглу: нельзя превращать US Open в чемпионат США

Муратоглу: нельзя превращать US Open в чемпионат США
Теннис / ATP 0

Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, оценил трудности вокруг проведения US Open в этом году. В частности, он затронул тему карантина, в котором могут оказаться игроки после американского мэйджора.

«Если будет введён карантин, это означает, что игроки не смогут выступить в Мадриде и Риме. Но если они не могут сыграть в Мадриде и Риме и должны попасть под карантин, то будут вынуждены просто сидеть дома две недели перед грунтовым турниром „Большого шлема“. Это звучит просто безумно.

Я вижу, что ситуация в Нью-Йорке улучшается. Но в то же время я думаю обо всех ограничениях в связи с переездами. В настоящий момент на многие вопросы нет ответов. Это ставит возможность проведения US Open под сомнение. Если USTA даст нужные ответы, хотя я понимаю, что это нелегко, то шансы на проведение турнира повысятся.

А что насчёт южноамериканцев? Им уже разрешили путешествовать или нет? Что насчёт австралийцев? Нельзя превращать US Open в чемпионат США. Нам нужно знать", — цитирует Муратоглу Reuters.

На территории проведения US Open начали укладывать корты
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020