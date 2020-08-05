Призовые победителей US Open 2020 уменьшатся почти на $ 1 млн

Стал известен призовой фонд предстоящего розыгрыша Открытого чемпионата США. Как сообщает в своём «твиттере» журналист Кристофер Клэри, общая сумма призовых за год уменьшилась более чем на $ 3,5 млн и составила $ 53,4 млн.
При этом наибольшие потери по сравнению с прошлогодним розыгрышем понесут победители одиночных соревнований: вместо $ 3,85 млн в 2019 году будущие чемпионы получат по $ 3 млн.
При этом теннисисты, принявшие участие в матчах первого круга, получат больше, нежели в 2019 году: $ 61 тыс. против $ 58 тыс.
За поражение на старте спортсмены получат по $ 61 тыс.
За поражение во втором круге — $ 100 тыс.
За поражение в третьем круге — $ 163 тыс.
За поражение в четвёртом круге — $ 250 тыс.
За четвертьфинал — $ 425 тыс.
За полуфинал — $ 800 тыс.
За поражение в финале — $ 1,5 млн.
За титул — $ 3 млн.
Действующими чемпионами Открытого чемпионата США являются испанец Рафаэль Надаль и канадка Бьянка Андрееску. Надаль при этом уже отказался от защиты титула.
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