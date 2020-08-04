Рафаэль Надаль отказался защищать титул чемпиона US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что не примет участия в US Open в 2020 году. Чемпион Открытого чемпионата США по теннису 2019 года заявил, что решил не рисковать здоровьем, учитывая пандемию коронавируса.
«После длительных раздумий решил не участвовать в US Open в этом году. Ситуация остаётся очень сложной во всём мире, учитывая увеличивающееся количество случаев заражения коронавирусом. Похоже, пока не удалось взять болезнь под контроль. Календарь после четырёхмесячного перерыва просто сумасшедший», — написал Надаль в своём «твиттере».
Организаторы US Open дали понять, что не будут отказываться от планов по проведению турнира. Более того, они уже представили список первых игроков, подтвердивших участие. Среди них — прошлогодний финалист россиянин Даниил Медведев.
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