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«Она уже прикрыла мою спину». Серена Уильямс опубликовала фото с дочкой

«Она уже прикрыла мою спину». Серена Уильямс опубликовала фото с дочкой
Теннис / WTA 0

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» шлема американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новое фото с дочерью Олимпией. На снимке видно, что дочь помогает матери застегнуть платье сзади.

«Она уже прикрыла мою спину. А я всегда прикрою её», — написала Уильямс.

Фото доступно в «инстаграме» Серены Уильямс

В комментарии Винус Уильямс, старшая сестра Серены, призналась что скучает по племяннице.

Серена вошла в состав участниц соревнований в Лексингтоне (штат Кентукки, США), которые состоятся с 10 по 16 августа. Ранее стало известно, что для подготовки к Открытому чемпионату США Уильямс построила дома корт с идентичным покрытием.

Сезон в WTA-туре был остановлен в марте в связи с пандемией коронавируса и возобновился на этой неделе турниром в Палермо (Италия).

Патрик Муратоглу вылетает в США, чтобы помочь Серене Уильямс на трёх турнирах
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