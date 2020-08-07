«Она уже прикрыла мою спину». Серена Уильямс опубликовала фото с дочкой

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» шлема американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новое фото с дочерью Олимпией. На снимке видно, что дочь помогает матери застегнуть платье сзади.

«Она уже прикрыла мою спину. А я всегда прикрою её», — написала Уильямс.

Фото доступно в «инстаграме» Серены Уильямс

В комментарии Винус Уильямс, старшая сестра Серены, призналась что скучает по племяннице.

Серена вошла в состав участниц соревнований в Лексингтоне (штат Кентукки, США), которые состоятся с 10 по 16 августа. Ранее стало известно, что для подготовки к Открытому чемпионату США Уильямс построила дома корт с идентичным покрытием.

Сезон в WTA-туре был остановлен в марте в связи с пандемией коронавируса и возобновился на этой неделе турниром в Палермо (Италия).