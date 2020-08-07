Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Патрик Муратоглу вылетает в США, чтобы помочь Серене Уильямс на трёх турнирах

Патрик Муратоглу вылетает в США, чтобы помочь Серене Уильямс на трёх турнирах
Теннис / WTA 0

Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, в своём «твиттере» сообщил, что отправляется из Европы в США, чтобы помочь подопечной на трёх предстоящих турнирах — в Лексингтоне (штат Кентукки), Нью-Йорке и Открытом чемпионате США. В Нью-Йорке пройдёт перенесённый из Цинциннати турнир.

Соревнования в Лексингтоне состоятся с 10 по 16 августа. Чтобы добраться к месту проведения соревнований, Муратоглу придётся использовать четыре рейса. Первый из них — Ницца-Париж.

Ранее стало известно, что для подготовки к US Open Серена построила дома корт с идентичным покрытием.

Сезон в WTA-туре был остановлен в марте в связи с пандемией коронавируса и возобновился на этой неделе турниром в Палермо (Италия).

Муратоглу: Серена хочет сыграть в Европе. Ей надо знать, возможно ли это
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020