Патрик Муратоглу вылетает в США, чтобы помочь Серене Уильямс на трёх турнирах

Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, в своём «твиттере» сообщил, что отправляется из Европы в США, чтобы помочь подопечной на трёх предстоящих турнирах — в Лексингтоне (штат Кентукки), Нью-Йорке и Открытом чемпионате США. В Нью-Йорке пройдёт перенесённый из Цинциннати турнир.

Соревнования в Лексингтоне состоятся с 10 по 16 августа. Чтобы добраться к месту проведения соревнований, Муратоглу придётся использовать четыре рейса. Первый из них — Ницца-Париж.

Ранее стало известно, что для подготовки к US Open Серена построила дома корт с идентичным покрытием.

Сезон в WTA-туре был остановлен в марте в связи с пандемией коронавируса и возобновился на этой неделе турниром в Палермо (Италия).