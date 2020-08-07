Патрик Муратоглу вылетает в США, чтобы помочь Серене Уильямс на трёх турнирах

Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, в своём «твиттере» сообщил, что отправляется из Европы в США, чтобы помочь подопечной на трёх предстоящих турнирах — в Лексингтоне (штат Кентукки), Нью-Йорке и Открытом чемпионате США. В Нью-Йорке пройдёт перенесённый из Цинциннати турнир.
Соревнования в Лексингтоне состоятся с 10 по 16 августа. Чтобы добраться к месту проведения соревнований, Муратоглу придётся использовать четыре рейса. Первый из них — Ницца-Париж.
Ранее стало известно, что для подготовки к US Open Серена построила дома корт с идентичным покрытием.
Сезон в WTA-туре был остановлен в марте в связи с пандемией коронавируса и возобновился на этой неделе турниром в Палермо (Италия).
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