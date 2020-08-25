Елена Остапенко снялась с US Open

Латвийская теннисистка Елена Остапенко приняла решение отказаться от выступления на Открытом чемпионате США. Об этом сообщается на официальном сайте североамериканского мэйджора. Елена стала 27-й теннисисткой, снявшейся с турнира.
Благодаря решению Остапенко в основную сетку пробилась американка Уитни Осуигве, которой организаторы ранее предоставили уайлд-кард. Специальное предложение, полагавшееся ей, перейдёт к Катрине Скотт (США).
В настоящее время латвийка является 42-й ракеткой мира. В текущем сезоне 23-летняя теннисистка провела восемь матчей, в которых одержала четыре победы.
Открытый чемпионат США пройдёт в Нью-Йорке с 30 августа по 13 сентября. Действующая чемпионка соревнований Бьянка Андрееску из Канады также отказалась от защиты титула.
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