Елена Остапенко снялась с US Open

Латвийская теннисистка Елена Остапенко приняла решение отказаться от выступления на Открытом чемпионате США. Об этом сообщается на официальном сайте североамериканского мэйджора. Елена стала 27-й теннисисткой, снявшейся с турнира.



Благодаря решению Остапенко в основную сетку пробилась американка Уитни Осуигве, которой организаторы ранее предоставили уайлд-кард. Специальное предложение, полагавшееся ей, перейдёт к Катрине Скотт (США).



В настоящее время латвийка является 42-й ракеткой мира. В текущем сезоне 23-летняя теннисистка провела восемь матчей, в которых одержала четыре победы.



Открытый чемпионат США пройдёт в Нью-Йорке с 30 августа по 13 сентября. Действующая чемпионка соревнований Бьянка Андрееску из Канады также отказалась от защиты титула.

Остапенко до сих пор не приняла решение по участию в US Open, но сыграет на «Ролан Гаррос»