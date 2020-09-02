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Маррей в невероятном матче отыгрался с 0:2 по сетам и матчбола и вышел во 2-й круг US Open

Маррей в невероятном матче отыгрался с 0:2 по сетам и матчбола и вышел во 2-й круг US Open
Теннис / US Open 2020 0

Двукратный олимпийский чемпион из Великобритании Энди Маррей добыл волевую победу в матче первого круга Открытого чемпионата США. Со счётом 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 6:4 он переиграл представителя Японии Йосихито Нисиоку.

Маррей, проиграв два сета подряд, проигрывал с брейком и в третьем, однако сумел свести всё к пятой партии. В решающем сете Энди также проигрывал с брейком, но сумел дважды взять подачу соперника и пробиться во второй круг.

Матч продлился 4 часа 39 минут. Маррей выполнил 14 эйсов, допустил 10 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Нисиока 8 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 16.

Во втором круге шоталндец сыграет с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Тьяну Монтейро (Бразилия).

Открытый чемпионат США продлится до 13 сентября. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.

US Open (м). 1-й круг
01 сентября 2020, вторник. 19:15 МСК
Энди Маррей
115
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		4 7 7 7 7 6
6 		6 6 5 6 4 4
             
Йосихито Нисиока
49
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
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