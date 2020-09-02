Маррей в невероятном матче отыгрался с 0:2 по сетам и матчбола и вышел во 2-й круг US Open

Двукратный олимпийский чемпион из Великобритании Энди Маррей добыл волевую победу в матче первого круга Открытого чемпионата США. Со счётом 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 6:4 он переиграл представителя Японии Йосихито Нисиоку.
Маррей, проиграв два сета подряд, проигрывал с брейком и в третьем, однако сумел свести всё к пятой партии. В решающем сете Энди также проигрывал с брейком, но сумел дважды взять подачу соперника и пробиться во второй круг.
Матч продлился 4 часа 39 минут. Маррей выполнил 14 эйсов, допустил 10 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Нисиока 8 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 16.
Во втором круге шоталндец сыграет с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Тьяну Монтейро (Бразилия).
Открытый чемпионат США продлится до 13 сентября. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.
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