Наоми Осака уверенно разобралась с итальянкой Камилой Джорджи во 2-м круге US Open
Завершился матч 2-го круга одиночного разряда открытого чемпионата США по теннису, в котором бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака, занимающая 9-е место рейтинга WTA, уверенно в двух сетах (6:1, 6:2) разобралась с представительницей Италии Камилой Джорджи (74-е место рейтинга).
Осаке удалось четыре раза подать на вылет, допустить две двойные ошибки и реализовать четыре брейк-пойнта из семи (57%). На счету её соперницы два эйса, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта. По общему количеству выигранных очков преимущество также на стороне Осаки – 59:40.
В 3-м круге US Open японка встретится с представительницей Украины 18-летней Мартой Костюк, занимающей 137-е место рейтинга WTA.
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