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Ципипас вышел в третий круг US Open

Ципипас вышел в третий круг US Open
Теннис / US Open 2020 0

На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке состоялся матч второго круга Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде между греком Стефаносом Ципипасом и американцем Максимом Кресси. Победу в матче праздновал Ципипас — 7:6; 6:3; 6:4.

Шестая ракетка мира Ципипас 9 раз подал навылет, сделал 10 эйсов и выиграл 113 очков. Кресси сделал 21 подачу навылет, записал на свой счёт 21 эйс и выиграл 104 очка. Матч продлился 2 часа 28 минут.

В третьем круге турнира Стефанос Ципипас сыграет с хорватом Борной Чоричем, переигравшим аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро в матче второго круга. До сегодняшнего дня максимальным достижением грека на US Open был выход во второй круг турнира.

US Open (м). 2-й круг
03 сентября 2020, четверг. 03:50 МСК
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6    
6 2 		3 4    
             
Максим Кресси
168
США
Максим Кресси
М. Кресси
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