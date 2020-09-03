Ципипас вышел в третий круг US Open
На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке состоялся матч второго круга Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде между греком Стефаносом Ципипасом и американцем Максимом Кресси. Победу в матче праздновал Ципипас — 7:6; 6:3; 6:4.
Шестая ракетка мира Ципипас 9 раз подал навылет, сделал 10 эйсов и выиграл 113 очков. Кресси сделал 21 подачу навылет, записал на свой счёт 21 эйс и выиграл 104 очка. Матч продлился 2 часа 28 минут.
В третьем круге турнира Стефанос Ципипас сыграет с хорватом Борной Чоричем, переигравшим аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро в матче второго круга. До сегодняшнего дня максимальным достижением грека на US Open был выход во второй круг турнира.
- 3 сентября 2020
-
06:30
-
03:35
-
03:10
-
01:03
-
00:33
-
00:08
- 2 сентября 2020
-
23:10
-
22:20
-
21:36
-
20:39
-
20:22
-
19:11
-
18:34
-
18:16
-
17:28
-
17:00
-
16:28
-
16:18
-
15:39
-
14:47
-
13:04
-
12:48
-
12:22
-
11:23
-
10:46
-
10:01
-
09:35
-
09:21
-
09:09
-
08:51
-
08:37
-
08:26
-
08:20
-
08:08
-
06:49
Партнерский контент