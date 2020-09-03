Ципипас вышел в третий круг US Open

На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке состоялся матч второго круга Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде между греком Стефаносом Ципипасом и американцем Максимом Кресси. Победу в матче праздновал Ципипас — 7:6; 6:3; 6:4.

Шестая ракетка мира Ципипас 9 раз подал навылет, сделал 10 эйсов и выиграл 113 очков. Кресси сделал 21 подачу навылет, записал на свой счёт 21 эйс и выиграл 104 очка. Матч продлился 2 часа 28 минут.

В третьем круге турнира Стефанос Ципипас сыграет с хорватом Борной Чоричем, переигравшим аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро в матче второго круга. До сегодняшнего дня максимальным достижением грека на US Open был выход во второй круг турнира.