Рублёв менее чем за два часа пробился в третий круг US Open

Вторая ракетка России Андрей Рублёв стал очередным участником третьего круга Открытого чемпионата США. Во втором матче на турнире он одержал уверенную победу над представителем Франции Грегуаром Баррере — 6:2, 6:4, 7:6 (7:4).



Матч продлился 1 час 55 минут. Рублёв выполнил 13 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из шести брейк-пойнтов. Баррере 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал два из семи брейк-пойнтов.



В третьем круге Андрей сыграет с победителем встречи Эрнесто Эскобедо (США) — Сальваторе Карузо (Италия).



Открытый чемпионат США продлится до 13 сентября. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе — испанец планирует выступить на «Ролан Гаррос».