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Рублёв менее чем за два часа пробился в третий круг US Open

Рублёв менее чем за два часа пробился в третий круг US Open
Теннис / US Open 2020 0

Вторая ракетка России Андрей Рублёв стал очередным участником третьего круга Открытого чемпионата США. Во втором матче на турнире он одержал уверенную победу над представителем Франции Грегуаром Баррере — 6:2, 6:4, 7:6 (7:4).

Матч продлился 1 час 55 минут. Рублёв выполнил 13 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из шести брейк-пойнтов. Баррере 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал два из семи брейк-пойнтов.

В третьем круге Андрей сыграет с победителем встречи Эрнесто Эскобедо (США) — Сальваторе Карузо (Италия).

Открытый чемпионат США продлится до 13 сентября. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе — испанец планирует выступить на «Ролан Гаррос».

US Open (м). 2-й круг
03 сентября 2020, четверг. 19:55 МСК
Грегуар Баррер
93
Франция
Грегуар Баррер
Г. Баррер
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		4 6 4    
6 		6 7 7    
             
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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