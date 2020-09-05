Рублёв отдал лишь четыре гейма Каррузо в матче третьего круга US Open
Российский теннисист Андрей Рублёв уверенно вышел в четвёртый круг US Open. Россиянин в матче третьего круга разгромил итальянца Сальваторе Каррузо, отдав сопернику лишь четыре гейма в трёх сетах. Матч закончился со счётом 6:0, 6:4, 6:0.
Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. 14-я ракетка мира Рублёв выполнил 17 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 12. Его соперник, занимающий 100-ю строчку в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил одну результативную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.
В четвёртом круге турнира Рублёв встретится с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия).
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