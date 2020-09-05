Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Рублёв отдал лишь четыре гейма Каррузо в матче третьего круга US Open

Рублёв отдал лишь четыре гейма Каррузо в матче третьего круга US Open
Теннис / US Open 2020 0

Российский теннисист Андрей Рублёв уверенно вышел в четвёртый круг US Open. Россиянин в матче третьего круга разгромил итальянца Сальваторе Каррузо, отдав сопернику лишь четыре гейма в трёх сетах. Матч закончился со счётом 6:0, 6:4, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. 14-я ракетка мира Рублёв выполнил 17 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 12. Его соперник, занимающий 100-ю строчку в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил одну результативную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.

В четвёртом круге турнира Рублёв встретится с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия).

US Open (м). 3-й круг
05 сентября 2020, суббота. 18:05 МСК
Сальваторе Карузо
100
Италия
Сальваторе Карузо
С. Карузо
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
0 		4 0    
6 		6 6    
             
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020