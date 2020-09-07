Светлана Кузнецова и Маргарита Гаспарян узнали соперниц на турнире в Стамбуле

Состоялась жеребьёвка турнира WTA в Стамбуле (Турция). Лидер посева россиянка Светлана Кузнецова стартует со второго раунда. Её первой соперницей будет либо Виктория Томова из Болгарии, либо победительница квалификации.
Ещё одна россиянка Маргарита Гаспарян стартует встречей с хозяйкой кортов Пемрой Озген, получившей уайлд-кард от организаторов. В случае победы Маргарита сыграет со шведкой Ребеккой Петерсон (2).
Словенка Полона Херцог (3) встретится с ещё одной представительницей Турции Берфу Ченгиз (WC). Француженка Каролин Гарсия (4) сразится с Каглой Буюкаксай (WC) из Турции, британка Хитер Уотсон (5) — с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.
Матчи основной сетки начнутся завтра, 8 сентября. В 2019 году победительницей соревнований в Стамбуле стала хорватская теннисистка Петра Мартич.
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