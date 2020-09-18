Касаткина из-за травмы не сумела доиграть матч с Азаренко на турнире в Риме

Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела завершить матч третьего круга турнира категории Premier в Риме. На тай-брейке первого сета встречи с белоруской Викторией Азаренко россиянка побежала к укороченному после попадания в трос мячу и неудачно упала. Виктория тут же бросилась помогать сопернице: принесла лёд в пакете, обтёрла полотенцем, с помощью судьи довела до стула, помогла собрать вещи. Когда пришёл врач, плачущая Касаткина пожала Азаренко руку, досрочно завершив матч. Скорее всего, Дарья подвернула голеностоп.

Соперницы успели провести на корте 1 час 16 минут. Первый сет прошёл без эйсов. Обе реализовали по 4 брейк-пойнта. Азаренко совершила 2 двойные ошибки, Касаткина – 3.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Виктория Азаренко.

За выход в полуфинал Азаренко сыграет с девятой сеяной — испанкой Гарбинье Мугурусой, которая в третьем круге разгромила британку Йоханну Конту (7) — 6:4, 6:1.