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Касаткина из-за травмы не сумела доиграть матч с Азаренко на турнире в Риме

Касаткина из-за травмы не сумела доиграть матч с Азаренко на турнире в Риме
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела завершить матч третьего круга турнира категории Premier в Риме. На тай-брейке первого сета встречи с белоруской Викторией Азаренко россиянка побежала к укороченному после попадания в трос мячу и неудачно упала. Виктория тут же бросилась помогать сопернице: принесла лёд в пакете, обтёрла полотенцем, с помощью судьи довела до стула, помогла собрать вещи. Когда пришёл врач, плачущая Касаткина пожала Азаренко руку, досрочно завершив матч. Скорее всего, Дарья подвернула голеностоп.

Соперницы успели провести на корте 1 час 16 минут. Первый сет прошёл без эйсов. Обе реализовали по 4 брейк-пойнта. Азаренко совершила 2 двойные ошибки, Касаткина – 3.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Виктория Азаренко.

За выход в полуфинал Азаренко сыграет с девятой сеяной — испанкой Гарбинье Мугурусой, которая в третьем круге разгромила британку Йоханну Конту (7) — 6:4, 6:1.

Рим (ж). 3-й круг
18 сентября 2020, пятница. 17:05 МСК
Виктория Азаренко
14
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 2 		   
6 0 		   
         
Дарья Касаткина
74
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Рим (ж). 3-й круг
18 сентября 2020, пятница. 17:00 МСК
Гарбинье Мугуруса
17
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		1  
         
Йоханна Конта
13
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
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