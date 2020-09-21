Корне: на турнире в Страсбурге слишком много зрителей, и теннисистов это не устраивает

Французская теннисистка Ализе Корне поделилась мнением об организации турнира в Страсбурге (Франция), который проходит в присутствии болельщиков.
«Мне кажется, что в Страсбурге слишком много зрителей, и теннисистов это не устраивает. В том, что на трибунах присутствуют зрители, нет ничего плохого, но иногда они встречают нас, просят фото, автографы, и им сложно отказать. Я рада, что турнир проходит с болельщиками, но нас можно было разделить.
Парадокс заключается в том, что мы заперты в отеле и не можем покидать его, есть строгий протокол, но в то же время мы контактируем с людьми, которые находятся в толпе и не соблюдают социальную дистанцию. Это неправильно. Понимаю, что организовать всё это непросто, но все мы переживаем из-за коронавируса. Хотелось бы, чтобы на „Ролан Гаррос“ всё было организовано лучше, потому что там будет больше зрителей и игроков и соответственно больше рисков», — приводит слова Корне L'Équipe.
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