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Все матчи на «Ролан Гаррос», кроме одного, остановлены из-за дождя

Все матчи на «Ролан Гаррос», кроме одного, остановлены из-за дождя
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

На Открытом чемпионате Франции из-за дождя были остановлены все поединки, кроме одного, который проходит на центральном корте, где есть крыша (Каролин ГарсияЭлисе Мертенс). Организаторы соревнований сообщают, что игры на кортах без крыши возобновятся не ранее 17:30 мск.

Были остановлены три встречи в мужском одиночном разряде, а также игры в парном разряде у мужчин и женщин. В частности, в двух матчах принимают участие россиянки. Анастасия Павлюченкова в дуэте с бельгийкой Кирстен Флипкенс уступает украинке Марте Костюк и представительнице Беларуси Александре Саснович со счётом 3:6, 6:4, 1:5.

Вероника Кудерметова и китаянка Чжан Шуай проигрывают бельгийкам Гретье Миннен и Элисон Ван Эйтванк — 2:3.

Екатерина Александрова проиграла Элине Свитолиной в третьем круге «Ролан Гаррос»
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