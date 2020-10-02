Все матчи на «Ролан Гаррос», кроме одного, остановлены из-за дождя

На Открытом чемпионате Франции из-за дождя были остановлены все поединки, кроме одного, который проходит на центральном корте, где есть крыша (Каролин Гарсия — Элисе Мертенс). Организаторы соревнований сообщают, что игры на кортах без крыши возобновятся не ранее 17:30 мск.

Были остановлены три встречи в мужском одиночном разряде, а также игры в парном разряде у мужчин и женщин. В частности, в двух матчах принимают участие россиянки. Анастасия Павлюченкова в дуэте с бельгийкой Кирстен Флипкенс уступает украинке Марте Костюк и представительнице Беларуси Александре Саснович со счётом 3:6, 6:4, 1:5.

Вероника Кудерметова и китаянка Чжан Шуай проигрывают бельгийкам Гретье Миннен и Элисон Ван Эйтванк — 2:3.