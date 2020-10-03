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186-я ракетка мира сенсационно обыграл седьмого сеяного и вышел в 4-й круг «Ролан Гаррос»

186-я ракетка мира сенсационно обыграл седьмого сеяного и вышел в 4-й круг «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Немецкий теннисист 186-й номер рейтинга АТР Даниэль Альтмайер одержал сенсационную победу в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции. В трёх сетах он обыграл седьмую ракетку соревнований Маттео Берреттини из Италии — 6:2, 7:6 (7:5), 6:4.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 18 минут. Альтмайер 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Берреттини 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал престижных грунтовых соревнований Альтмайер поспорит с победителем встречи Роберто Баутиста Агут (Испания) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
03 октября 2020, суббота. 12:10 МСК
Даниэль Альтмайер
186
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6    
2 		6 5 4    
             
Маттео Берреттини
8
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Немец Альтмайер заработал на «Ролан Гаррос" — 2020 больше, чем за всю карьеру
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