186-я ракетка мира сенсационно обыграл седьмого сеяного и вышел в 4-й круг «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист 186-й номер рейтинга АТР Даниэль Альтмайер одержал сенсационную победу в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции. В трёх сетах он обыграл седьмую ракетку соревнований Маттео Берреттини из Италии — 6:2, 7:6 (7:5), 6:4.



Продолжительность противостояния составила 2 часа 18 минут. Альтмайер 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Берреттини 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.



За выход в четвертьфинал престижных грунтовых соревнований Альтмайер поспорит с победителем встречи Роберто Баутиста Агут (Испания) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).



Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.