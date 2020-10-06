Шварцман за 5 часов 8 минут обыграл Тима и стал первым полуфиналистом «Ролан Гаррос»

Аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В четвертьфинале он со счётом 7:6 (7:1), 5:7, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2 обыграл представителя Австрии Доминика Тима.

Продолжительность противостояния составила 5 часов 8 минут. Действующий чемпион US Open 7 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 9 брейк-пойнтов из 22. На счету Шварцмана 1 эйс, 5 двойных ошибок и 10 брейков.

За выход в финал соревнований Шварцман поспорит с победителем поединка Янник Синнер (Италия) — Рафаэль Надаль (Испания).

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.