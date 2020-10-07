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Рафаэль Надаль вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции. На стадии четвертьфинала он обыграл представителя Италии Янника Синнера со счётом 7:6 (7:4), 6:4, 6:1.

Продолжительность встречи составила 2 часа 50 минут. Испанец совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов. На счету Синнера 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта.

В полуфинале турнира Надаль встретится с аргентинским теннисистом Диего Шварцманом, который в своём четвертьфинальном матче обыграл представителя Австрии Доминика Тима со счётом 7:6 (7:1), 5:7, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
06 октября 2020, вторник. 23:35 МСК
Янник Синнер
75
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 4 		4 1    
7 7 		6 6    
             
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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