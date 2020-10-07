Квитова победила в двух сетах Зигемунд и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
На Открытом чемпионате Франции по теннису определилась очередная полуфиналистка. Путёвку в полуфинал получила чешка Петра Квитова, которая победила немку Лауру Зигемунд. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. 11-я ракетка мира Квитова выполнила шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из девяти. Её соперница, занимающая 66-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.
За путёвку в финал Квитова поспорит с победителем матча Даниэль Коллинз (США) — Софья Кенин (США). Во втором полуфинале сыграют Ига Свёнтек (Польша) и Надия Подороска (Аргентина).
- 7 октября 2020
-
14:58
-
14:33
-
14:03
-
13:29
-
13:00
-
10:55
-
10:04
-
09:20
-
09:19
-
08:58
-
08:49
-
08:37
-
08:31
-
08:25
-
08:13
-
02:30
-
00:34
- 6 октября 2020
-
23:41
-
23:32
-
23:20
-
23:15
-
22:27
-
22:21
-
22:05
-
22:02
-
21:49
-
21:41
-
20:55
-
20:37
-
19:16
-
19:01
-
18:22
-
17:50
-
17:20
-
17:07
Партнерский контент