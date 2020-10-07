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Квитова победила в двух сетах Зигемунд и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Квитова победила в двух сетах Зигемунд и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

На Открытом чемпионате Франции по теннису определилась очередная полуфиналистка. Путёвку в полуфинал получила чешка Петра Квитова, которая победила немку Лауру Зигемунд. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. 11-я ракетка мира Квитова выполнила шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из девяти. Её соперница, занимающая 66-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

За путёвку в финал Квитова поспорит с победителем матча Даниэль Коллинз (США) — Софья Кенин (США). Во втором полуфинале сыграют Ига Свёнтек (Польша) и Надия Подороска (Аргентина).

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
07 октября 2020, среда. 13:10 МСК
Петра Квитова
11
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Лаура Зигемунд
66
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
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