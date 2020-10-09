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Рафаэль Надаль вышел в финал «Ролан Гаррос», обыграв Диего Шварцмана

Рафаэль Надаль вышел в финал «Ролан Гаррос», обыграв Диего Шварцмана
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вышел в финал Открытого чемпионата Франции. В полуфинальном матче соревнований он со счётом 6:3, 6:3, 7:6 (7:0) обыграл аргентинца Диего Шварцмана.

Продолжительность встречи составила 3 часа 12 минут. Испанец трижды подал навылет, не совершил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 9. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейка из 12.

В финале престижных грунтовых соревнований Надаль встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция).

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Рафаэль Надаль является действующим чемпионом соревнований, в прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
09 октября 2020, пятница. 16:05 МСК
Диего Шварцман
14
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		3 6 0    
6 		6 7 7    
             
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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