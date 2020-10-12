Хачанов: больше всех «Больших шлемов» выиграет Надаль

Россиянин Карен Хачанов предположил, кто выиграет больше всех турниров «Большого шлема». Вчера, 11 октября, испанец Рафаэль Надаль в 13-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции. По количеству титулов на мэйджорах он сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером (20). У серба Новака Джоковича 17 «шлемов».

«Честно, я бы сказал, что больше остальных выиграет Надаль. Джокович помоложе обоих, многие ставят на него. Но я считаю, что больше выиграет Надаль», — приводит слова Хачанова «Р-Спорт».

В финале «Ролан Гаррос» Надаль уверенно обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Испанец в 13-й раз выиграл грунтовый мэйджор. Эта победа стала для Надаля 100-м выигранным матчем на «Ролан Гаррос».