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Софья Жук похвасталась фигурой в купальнике. Видео

Софья Жук похвасталась фигурой в купальнике. Видео
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Софья Жук на своей странице в "Инстаграме" опубликовала новое видео. Спортсменка похвасталась фигурой в купальнике.

Публикацию прокомментировала другая российская теннисистка Анна Калинская: «Смысловая нагрузка 10 из 10».

20-летняя российская теннисистка не выступала с Уимблдона 2019 года. В настоящее время она находится в США. В рейтинге WTA она поднималась до 118-й строчки (17 декабря 2018 года). На турнирах «Большого шлема» Софья не проходила дальше первого круга. Жук выиграла шесть турниров ITF в одиночном разряде.

В 2015 году 15-летняя Жук выиграла титул на юниорском Уимблдоне, победив в финале соотечественницу Анну Блинкову со счётом 7:5, 6:4. Софья не проиграла ни одного сета за весь турнир.

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