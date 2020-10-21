Дарья Касаткина: сделала папе подарок на день рождения
Российская теннисистка Дарья Касаткина посвятила победу в первом круге турнира в Остраве (Чехия) своему отцу. На старте соревнований она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 3:6, 6:3.
«Лечу во второй круг», — написала Касаткина по-английски в своём «инстаграме» и добавила по-русски: «Сделала папе подарок на день рождения».
Фото доступно в «инстаграме» Дарьи Касаткиной
В матче второго круга Касаткина встретится с американкой Дженнифер Брэйди.
Турнир WTA в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести эти соревнования, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования в Остраве завершатся 25 октября.
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