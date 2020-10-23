Раонич снялся с четвертьфинального матча в Антверпене — Димитров вышел в 1/2 без борьбы
Канадский теннисист Милош Раонич отказался от выхода на четвертьфинальный матч соревнований категории АТР 250 в Антверпене (Бельгия). Его соперником должен был стать болгарин Григор Димитров — таким образом, он прошёл в полуфинал без борьбы.
Ранее стало известно о снятии Раонича с турнира в Вене (Австрия). На соревнованиях в австрийской столице его заменит Хуберт Хуркач из Польши.
За выход в финал соревнований в Антверпене Димитров поспорит с победителем матча Маркос Гирон (США) — Алекс де Минор (Австралия).
Турнир в Антверпене завершится 25 октября. Действующим чемпионом соревнований является британец Энди Маррей, который в прошлогоднем финале обыграл Стэна Вавринку из Швейцарии — 3:6, 6:4, 6:4.
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