Рублёв менее чем за час победил Гомбоша и вышел во второй круг турнира в Вене

Российский теннисист Андрей Рублёв успешно преодолел первый круг турнира в Вене. Россиянин на старте турнира победил словака Номберта Гомбоша в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.
Продолжительность матча составила всего 58 минут. Восьмая ракетка мира Рублёв выполнил 11 эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-поинта из четырёх. Его соперник, занимающий 104-е место в рейтинге ATP, пять раз подал навылет, избежал двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-поинта.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Рублёв — Гомбош.
В следующем круге россиянин сыграет с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Янник Синнер (Италия).
Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3. В 2020 году Тим в стартовом туре сыграет с Кеем Нисикори из Японии.
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