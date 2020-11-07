Впервые в 2020 году Даниил Медведев сыграет в финале турнира ATP

Россиянин Даниил Медведев со счётом 6:4, 7:6 (7:4) обыграл канадца Милоша Раонича в полуфинальной игре «Мастерса» в Париже. На этом турнире Даниил посеян под третьим номером. Раонич имел 10-й номер посева.
Медведев одержал уже третью победу над Раоничем. Ранее теннисисты встречались в четвертьфиналах турниров ATP в Токио 2018 года и австралийском Брисбене 2019 года.
Для Медведева это уже четвёртый финал турниров серии «Мастерс». В 2019 году он побеждал в Цинциннати и Шанхае. В Монреале россиянин проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.
Финал парижского «Мастерса» станет первым для Даниила в сезоне-2020. В прошлом году он девять раз участвовал в решающих матчах турниров АТР и добивался победы в четырёх из них. Всего в его активе семь побед на турнирах под эгидой ассоциации.
«Мастерс» в Париже завершится 8 ноября. Общий призовой фонд турнира составляет € 3 732 680.
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