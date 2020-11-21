Рублёв поделился ожиданиями от матча Медведева и Надаля на Итоговом турнире ATP

Восьмая ракетка мира Андрей Рублёв считает психологию важнейшим аспектом, который сыграет роль в определении победителя полуфинального матча Итогового турнира АТР Даниил Медведев — Рафаэль Надаль.
«Конечно, буду переживать за Даню. Что ему нужно сделать, чтобы выиграть? Он лучше знает, потому что один раз почти его обыграл. Нужно просто бороться за каждое очко. В плане игры у него всё есть. Вопрос лишь в психологии. Кто первым проявит слабость. А так, они абсолютно разные по стилю, но достойны друг друга. Исход встречи решит, кто первым дрогнет», — цитирует Рублёва «Матч ТВ».
Рублёв уже завершил выступления на Итоговом турнире. На групповом этапе соревнований уроженец Москвы одержал одну победу в трёх матчах. Матч с Надалем Андрей проиграл со счётом 3:6, 4:6.
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