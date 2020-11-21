Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Рублёв поделился ожиданиями от матча Медведева и Надаля на Итоговом турнире ATP

Рублёв поделился ожиданиями от матча Медведева и Надаля на Итоговом турнире ATP
Теннис / ATP 0

Восьмая ракетка мира Андрей Рублёв считает психологию важнейшим аспектом, который сыграет роль в определении победителя полуфинального матча Итогового турнира АТР Даниил МедведевРафаэль Надаль.

«Конечно, буду переживать за Даню. Что ему нужно сделать, чтобы выиграть? Он лучше знает, потому что один раз почти его обыграл. Нужно просто бороться за каждое очко. В плане игры у него всё есть. Вопрос лишь в психологии. Кто первым проявит слабость. А так, они абсолютно разные по стилю, но достойны друг друга. Исход встречи решит, кто первым дрогнет», — цитирует Рублёва «Матч ТВ».

Рублёв уже завершил выступления на Итоговом турнире. На групповом этапе соревнований уроженец Москвы одержал одну победу в трёх матчах. Матч с Надалем Андрей проиграл со счётом 3:6, 4:6.

Медведев vs Надаль. Теннисист из России впервые за 11 лет в полуфинале Итогового. LIVE
Всё самое интересное и важное о субботних полуфиналах на Итоговом чемпионате ATP – в онлайн-трансляции на «Чемпионате».
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020