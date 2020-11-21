Йоханна Конта — о возможном переносе Australian Open 2021: это принесёт больше проблем

Британская теннисистка Йоханна Конта поделилась мнением по поводу возможной отмены Открытого чемпионата Австралии в 2021 году.



«Не сомневаюсь, что организаторы делают всё возможное, но все решения принимает правительство, которое не думает о теннисе. А мы все полностью зависим от его решения.

Сейчас ждем ответа властей. Только после этого будет думать о покупке билетов, ведь поездка в Австралию стоит дорого. В случае обмена билетов придётся заплатить просто немыслимые суммы. Кто знает, что случится дальше.

Если сможем сыграть в запланированное время, это уже будет большим успехом. Мы должны начать 4 января. Если приедем в конце декабря, это будет похоже на обычный сезон.

Возможно, мы будем вынуждены проходить карантин и тренироваться. А может быть, и играть параллельно. Но всё равно это можно будет назвать успехом. Переносы соревнований приносят больше проблем», — цитирует Конту The Guardian.