Медведев заработал $ 1,564 млн и максимальное количество рейтинговых очков на ATP Finals

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в финале Итогового турнира ATP в Лондоне. В решающем матче со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 он победил австрийского теннисиста Доминика Тима. Встреча продолжалась 2 часа и 43 минуты.
Помимо кубка россиянин заработал максимальное количество рейтинговых очков — 1500 и сумму призовых — $ 1,564 млн.
Триумфальная победа Медведева на Итоговом турнире ATP.
Медведеву удалось выиграть все пять матчей на турнире. Даниил стал вторым теннисистом из России, кому покорился Итоговый чемпионат ATP – ранее из россиян на турнире побеждал только Николай Давыденко.
В полуфинале Медведев со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл испанца Рафаэля Надаля. На групповой стадии он нанёс поражения Новаку Джоковичу, Александру Звереву и Стефаносу Циципасу.
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