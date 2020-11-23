Фантастическая победа Медведева на Итоговом! Даниил обыграл всю первую тройку

Джокович, Надаль и Тим ничего не смогли сделать под напором Медведева. Он стал чемпионом и заработал 170 млн рублей.

Даниил Медведев одержал фантастическую победу в финале Итогового чемпионата над австрийцем Домиником Тимом и завоевал этот престижный титул! После блестящих побед над 1-й и 2-й ракетками мира – Джоковичем и Надалем – россиянин справился в решающем матче и с третьим номером рейтинг-листа ATP, чего до него никто никогда не добивался на Итоговой восьмёрке. Кроме того Медведев повторил достижение Николая Давыденко, выигравшего этот турнир в 2009 году. Теперь победителей из России стало двое!

Медведев – в финале Итогового турнира! Даниил впервые в карьере победил Рафаэля Надаля В решающем матче в воскресенье Даниил Медведев сыграет с Домиником Тимом, который выбил из турнира Джоковича.

Перед решающим поединком на Итоговом чемпионате ATP оба теннисиста получили очень мало времени на восстановление. Только накануне, в субботу, каждый из них отыграл по тяжёлому трёхсетовому поединку, и вот через сутки им нужно было показать свой максимум возможностей в борьбе за главный приз соревнований. Напомним, что Доминик Тим в полуфинале победил первую ракетку мира Новака Джоковича, а Даниил Медведев выбил из турнира 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля. Напомним, что на групповом этапе оба финалиста обыграли перекрёстно всё тех же Надаля и Джоковича. Так Тим и Медведев вошли в топ-5 игроков, победивших на одном чемпионате ATP первую и вторую ракетки мира. До этого таким достижением могли похвастать бельгиец Давид Гоффен в 2017 году, россиянин Николай Давыденко – в 2009-м и Роджер Федерер – в 2003-м.

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До этого финала Доминик и Даниил встречались 4 раза. Россиянин победил лишь однажды. Это случилось на «Мастерсе» в Монреале-2019. Все остальные поединки выиграл Тим, включая полуфинал US Open — 2020. Вообще теннисисты знакомы с юниорского возраста, хотя разница у них три года. Медведев даже вспомнил их первый поединок, когда ему было 14: «Мы играли на юниорском турнире в Умаге. Доминик уже к тому моменту был в финале юниорского «Ролан Гаррос», и мы даже удивились, зачем он приехал на это соревнование. Помню, что он «уничтожил» меня – 6:2, 6:0 или что-то в этом роде. После игры он мне тогда сказал, что я должен быть более спокойным. Действительно, в то время я вёл себя на корте ужасно. Просто сходил с ума».

История личных встреч. Медведев – Тим – 1-3.

Санкт-Петербург — 2018. 1/4 финала. Тим – Медведев – 6:2, 3:6, 7:6.

Барселона-2019. Финал. Тим – Медведев – 6:4, 6:0.

Монреаль-2019. 1/4 финала. Медведев – Тим – 6:3, 6:1.

US Open — 2020. 1/2 финала. Тим – Медведев – 6:2, 7:6, 7:6.

Тим не только старше Медведева, но и опытнее. Доминик выиграл турнир «Большого шлема», а в прошлом году был в финале Итогового чемпионата ATP в Лондоне, где в поединке за титул уступил греку Стефаносу Циципасу. Тем не менее у Даниила есть сильные стороны, за счёт которых он может справиться с соперником. «Медведев во всех матчах направлял игру по своему сценарию, функционально выглядел лучше соперников. Главное для Дани — избежать перепадов. По игре всё хорошо, Медведев способен выигрывать. По моторности он не слабее, а в риске преуспевает», — говорил перед матчем президент ФТР Шамиль Тарпищев.

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Начал матч Даниил довольно собранно, да и первая подача приносила ему успех. Однако Тим отлично играл на приёме и держал свою подачу, хотя в первом же его гейме россиянин добрался до двух брейк-пойнтов. Австриец выстоял – 1:1, а потом в пятом гейме, когда Медведев повёл – 40:0, Доминик не только выравнял ситуацию, но и добился брейк-пойнта, на котором Даниил допустил двойную ошибку. Тим повёл – 3:2. В дальнейшем Медведев очень уверенно брал свою подачу и имел возможность зацепиться за геймы соперника. Часто розыгрыши были затяжные, напряжённые, требовавшие от спортсменов полной выкладки. Но в ключевые моменты австриец был не только точнее, но и удачливее. В частности, на сетболе ему помог трос – 6:4 за 49 минут.

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Во второй партии борьба уже была в каждом гейме. Соперники сражались на равных, практически не имея преимущества на своей подаче. Были брейк-пойнты и у Медведева, и у Тима, теннисисты выдавали сумасшедшие розыгрыши, но так ни разу не сделали брейк. В итоге всё решилось на тай-брейке, где у Доминика Тима увеличилось количество брака, а Медведев, наоборот, сыграл более надёжно – 4:6, 7:6 (7:2). И финал перешёл в третий сет.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «твиттере» ATP Tour.

В решающей партии серьёзная борьба была только на подаче Тима. Даниил уверенно держал свои геймы, у него проходил первый мяч. А в те моменты, когда розыгрыши затягивались, Доминик всё чаще допускал грубые ошибки. В итоге в пятом гейме Медведев дожал соперника и впервые за матч сделал брейк, реализовав 9-й брейк-пойнт – 3:2. После этого россиянин уверенно довёл матч до победы – 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Чемпионом Итогового турнира ATP стал Даниил Медведев, выигравший 5 матчей из пяти. Помимо заветного кубка россиянин заработал максимальное количество рейтинговых очков (1500) и сумму призовых — $ 2,238 млн. По сегодняшнему курсу это 170 млн рублей. Кроме того Даниил стал третьим теннисистом из России, игравшим в финальном матче Итоговой восьмёрки вслед за Евгением Кафельниковым и Николаем Давыденко, и вторым победителем после Давыденко.

Все россияне, выходившие в финал Итогового чемпионата ATP:

1. Кафельников – 1997 (финал)

2. Давыденко – 2008 (финал), 2009 (титул)

3. Медведев – 2020 (титул). 1. Кафельников – 1997 (финал)2. Давыденко – 2008 (финал), 2009 (титул)3. Медведев – 2020 (титул).

На этом сезон-2020 в ATP-туре завершился. Тим и Медведев укрепились на своих местах в рейтинге – 3-м и 4-м. Это позволит им не встречаться друг с другом, а также с Надалем и Джоковичем раньше полуфиналов на всех турнирах.