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Названы претенденты на приз «Новичок года» по версии ATP

Названы претенденты на приз «Новичок года» по версии ATP
Теннис / ATP 0

Пресс-служба ATP на официальном сайте тура опубликовала список игроков, претендующих на приз «Новичок года» по итогам завершившегося сезона. В число номинантов вошло 6 теннисистов.

На звание лучшего новичка претендуют испанец Карлос Алькарас, американец Себастьян Корда, итальянец Лоренцо Мусетти, австриец Юрий Родионов, бразилец Тьяго Уайлд и представитель Финляндии Эмиль Руусувори.

Ранее стало известно, что российский теннисист Андрей Рублёв оказался в списке номинантов на звание самого прогрессирующего игрока 2020 года. Помимо 23-летнего уроженца Москвы награду могут завоевать представитель Аргентины Диего Шварцман, итальянец Янник Синнер и Уго Умбер из Франции.

Обладатель награды станет известен в декабре.

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