Названы претенденты на приз «Новичок года» по версии ATP

Пресс-служба ATP на официальном сайте тура опубликовала список игроков, претендующих на приз «Новичок года» по итогам завершившегося сезона. В число номинантов вошло 6 теннисистов.



На звание лучшего новичка претендуют испанец Карлос Алькарас, американец Себастьян Корда, итальянец Лоренцо Мусетти, австриец Юрий Родионов, бразилец Тьяго Уайлд и представитель Финляндии Эмиль Руусувори.



Ранее стало известно, что российский теннисист Андрей Рублёв оказался в списке номинантов на звание самого прогрессирующего игрока 2020 года. Помимо 23-летнего уроженца Москвы награду могут завоевать представитель Аргентины Диего Шварцман, итальянец Янник Синнер и Уго Умбер из Франции.



Обладатель награды станет известен в декабре.