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Рублёв номинирован на приз как самый прогрессирующий игрок года по версии ATP

Рублёв номинирован на приз как самый прогрессирующий игрок года по версии ATP
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв оказался в списке номинантов на звание самого прогрессирующего игрока 2020 года по версии ATP, информирует пресс-служба организации.

Помимо 23-летнего уроженца Москвы на награду претендуют представитель Аргентины Диего Шварцман, итальянец Янник Синнер и Уго Умбер из Франции.

Обладатели наград станут известны в декабре.

Андрей Рублёв стал самым титулованным теннисистом АТР в сезоне-2020. Он одержал победу на турнирах в Вене, Санкт-Петербурге, Гамбурге, Аделаиде и Дохе. На Итоговом чемпионате АТР в Лондоне Рублёв выиграл лишь один матч на групповой стадии и не смог обеспечить себе выход в раунд плей-офф.

По итогам сезона Рублёв поделил лидерство по количеству выигранных матчей (41) с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. 2020 год уроженец Москвы завершил в ранге восьмой ракетки мира.

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