Сроки проведения турнира WTA в Санкт-Петербурге появятся после 15 декабря
Директор турнира WTA в Санкт-Петербурге Наталья Камельзон сообщила, что окончательные даты проведения турнира WTA 500 St. Petersburg Ladies Trophy 2021 будут объявлены после 15 декабря. Об этом она написала на своей странице в «Инстаграме».
Ранее стало известно, что Открытый чемпионат Австралии 2021 года будет перенесён и может стартовать 8 февраля. В этом случае мэйджор наложится по срокам проведения на St. Petersburg Ladies Trophy 2021, который предварительно запланирован на 8-14 февраля.
Действующей победительницей соревнований в Санкт-Петербурге является представительница Нидерландов Кики Бертенс. В с она обыграла теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину — 6:1, 6:3.
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