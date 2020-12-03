Сроки проведения турнира WTA в Санкт-Петербурге появятся после 15 декабря

Директор турнира WTA в Санкт-Петербурге Наталья Камельзон сообщила, что окончательные даты проведения турнира WTA 500 St. Petersburg Ladies Trophy 2021 будут объявлены после 15 декабря. Об этом она написала на своей странице в «Инстаграме».



Ранее стало известно, что Открытый чемпионат Австралии 2021 года будет перенесён и может стартовать 8 февраля. В этом случае мэйджор наложится по срокам проведения на St. Petersburg Ladies Trophy 2021, который предварительно запланирован на 8-14 февраля.



Действующей победительницей соревнований в Санкт-Петербурге является представительница Нидерландов Кики Бертенс. В с она обыграла теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину — 6:1, 6:3.