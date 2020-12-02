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Глава Федерации тенниса Австралии подтвердил, что Australian Open начнётся 8 февраля

Глава Федерации тенниса Австралии подтвердил, что Australian Open начнётся 8 февраля
Теннис / ATP 0

Директор Федерации тенниса Австралии Крейг Тили подтвердил, что старт Открытого чемпионата Австралии 2021 года перенесён на 8 февраля.

«Отличная новость в том, что, похоже, мы сможем провести Australian Open начиная с 8 февраля. Игроки должны будут провести на карантине две недели с 15 января, но правительство штата Виктория согласилось на особые условия для участников АО.

На изоляции игроков ждут строгие условия, но после карантина спортсмены могут свободно находиться там, где они хотят, идти туда, куда они хотят, играть тренировочные матчи, а затем соревноваться перед заполненными трибунами в великолепной атмосфере Мельбурна впервые за долгое время", — цитирует Тили Daily Telegraph.

Ранее «Чемпионат» сообщал о возможной отмене турнира по причине сложной эпидемиологической ситуации в мире.

Источник: Australian Open — 2021 стартует 8 февраля или не состоится вообще
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