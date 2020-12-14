Роджер Федерер признан лучшим спортсменом Швейцарии за последние 70 лет
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер был признан лучшим спортсменом Швейцарии за последние 70 лет, сообщает SRF.
Теннисист получил 49,1% голосов. Второе место в опросе занял четырёхкратный олимпийский чемпион лыжник Дарио Колонья (12,2%). Третьим стал олимпийский чемпион горнолыжник Пирмин Цурбригген (12%).
У женщин победила трёхкратная олимпийская чемпионка горнолыжница Френи Шнайдер (41%).
«Находиться среди таких чемпионов — это нечто нереальное. Сегодня мы все победили, потому что ощущаем страсть к спорту. Вы очень сильно вдохновили меня. Я бы ничего этого не достиг без своей команды», — сказал Федерер на церемонии награждения.
Нынешний сезон Роджер завершит на пятой строчке рейтинга ATP.
«Мирке и детям нравится Япония». Федерер признался, что рад переносу Олимпиады на год
У знаменитого швейцарского теннисиста появилась реальная цель на новый сезон. Он уже планирует поездку в Токио.
Рекомендуем вам
- 14 декабря 2020
-
10:16
-
09:28
-
09:15
-
09:01
-
01:02
-
00:48
-
00:37
- 13 декабря 2020
-
22:36
-
21:18
-
20:42
-
19:38
-
16:29
-
13:52
-
13:33
-
11:33
-
11:12
-
10:34
-
01:11
- 12 декабря 2020
-
23:29
-
22:33
-
21:46
-
19:52
-
16:48
-
16:31
-
13:30
-
10:13
-
10:13
-
00:33
- 11 декабря 2020
-
20:59
-
20:52
-
19:12
-
12:32
-
12:04
-
10:29
-
09:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам