Роджер Федерер признан лучшим спортсменом Швейцарии за последние 70 лет

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер был признан лучшим спортсменом Швейцарии за последние 70 лет, сообщает SRF.

Теннисист получил 49,1% голосов. Второе место в опросе занял четырёхкратный олимпийский чемпион лыжник Дарио Колонья (12,2%). Третьим стал олимпийский чемпион горнолыжник Пирмин Цурбригген (12%).

У женщин победила трёхкратная олимпийская чемпионка горнолыжница Френи Шнайдер (41%).

«Находиться среди таких чемпионов — это нечто нереальное. Сегодня мы все победили, потому что ощущаем страсть к спорту. Вы очень сильно вдохновили меня. Я бы ничего этого не достиг без своей команды», — сказал Федерер на церемонии награждения.

Нынешний сезон Роджер завершит на пятой строчке рейтинга ATP.