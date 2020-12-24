Надаль: мы прощаемся с годом, который лучше забыть. Он был самым сложным в моей жизни

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поздравил болельщиков с Рождеством.

«От имени академии хотел бы пожелать всем счастливого Рождества и всего наилучшего в 2021 году. Мы прощаемся с годом, который лучше забыть без всяких сомнений, возможно, самым сложным годом, который мы прожили. По крайней мере, у меня это так.



Хочу принести соболезнования всем, кто потерял близких. Будем надеяться, что ситуация будет постепенно улучшаться. Верю, что вакцина поможет каждому и мы сможем вернуться к привычной жизни», — приводит слова Надаля Sportskeeda со ссылкой на сайт академии теннисиста.

В 2020 году Надаль завоевал титулы на Открытом чемпионате Франции и на турнире в Акапулько (Мексика). На Итоговом чемпионате ATP в Лондоне (Великобритания) Рафаэль дошёл до полуфинала, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву.