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Роджер Федерер рассказал, как общался с Рафаэлем Надалем во время локдауна

Роджер Федерер рассказал, как общался с Рафаэлем Надалем во время локдауна
Теннис / ATP 0
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал об общении с испанцем Рафаэлем Надалем во время локдауна.

«Я много разговаривал с Рафой. Мы оба состоим в совете игроков и должны поддерживать связь. Мы должны обсуждать, что нужно делать на благо нашего вида спорта, как продвигать его вперёд. Мы общались по телефону во время жёсткого локдауна в Испании. Он также звонил мне и спрашивал о состоянии после операции на колене.

Изначально я был рад тому, что могу подольше побыть в Швейцарии, но в какой-то момент осознал, что скучаю по друзьям из Лондона, Нью-Йорка и Парижа. Мы живём в ATP-туре, и этого очень не хватало", — цитирует Федерера Schweizer Illustrierte.

Федерер завершит 2020 год на пятой строчке рейтинга ATP, Надаль — на второй.

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