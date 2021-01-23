Лондеро: с нами на карантине ведут себя грубо, относятся к нам, как к недоразумению

Аргентинский теннисист Хуан-Игнасио Лондеро поделился мнением о карантине на Australian Open. Известно, что 72 теннисиста, летевших одним рейсом с человеком, заразившимся коронавирусом, поместили на жёсткий карантин.

«Всё это напрягает, испытываешь негодование. Нет, я не говорю, что изоляция не нужна, но когда у тебя уже пять отрицательных тестов… В Австралии странные правила.

Мне правда тяжело. Это один из худших моментов в жизни. Когда в Аргентине был полной карантин, я находился в своём доме, мог выйти во дворик. А здесь мы заперты в номере, где даже нельзя открывать окно.

Это какое-то безумие. А ещё с нами грубо обращаются.

К нам относятся, как к какому-то недоразумению. В двери громко стучат, бросают сумки на пол. А охранник смотрит так, что страшно выйти за порог. С нами ведут себя так, будто мы какие-то больные.

На третий день нам принесли бутерброды. Ребята, какие бутерброды?! Мы профессиональные спортсмены, вы слышали что-нибудь про диету?» — цитирует аргентинца Ole Tennis.