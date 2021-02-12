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Анастасия Потапова проиграла Серене Уильямс в третьем круге Australian Open

Анастасия Потапова проиграла Серене Уильямс в третьем круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Российская теннисистка Анастасия Потапова в третьем круге турнира Australian Open, проходящего в Мельбурне, уступила американке Серене Уильямс со счётом 6:7, 2:6.

Матч продолжался 1 час 37 минут. Потапова сделала два эйса, совершила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из 12. Уильямс сделала девять эйсов, совершила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

Соперницей Уильямс в четвёртом круге станет белорусская теннисистка Арина Соболенко, победившая в третьем круге американку Энн Ли со счётом 6:3, 6:1.

В третьем круге турнира россиянка Екатерина Александрова встретится с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти, а Вероника Кудерметова с румынкой Симоной Халеп.

Australian Open (ж). 3-й круг
12 февраля 2021, пятница. 05:15 МСК
Анастасия Потапова
101
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		2  
7 7 		6  
         
Серена Уильямс
11
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
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