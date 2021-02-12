Анастасия Потапова проиграла Серене Уильямс в третьем круге Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Потапова в третьем круге турнира Australian Open, проходящего в Мельбурне, уступила американке Серене Уильямс со счётом 6:7, 2:6.
Матч продолжался 1 час 37 минут. Потапова сделала два эйса, совершила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из 12. Уильямс сделала девять эйсов, совершила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.
Соперницей Уильямс в четвёртом круге станет белорусская теннисистка Арина Соболенко, победившая в третьем круге американку Энн Ли со счётом 6:3, 6:1.
В третьем круге турнира россиянка Екатерина Александрова встретится с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти, а Вероника Кудерметова с румынкой Симоной Халеп.
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