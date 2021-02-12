Анастасия Потапова проиграла Серене Уильямс в третьем круге Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Потапова в третьем круге турнира Australian Open, проходящего в Мельбурне, уступила американке Серене Уильямс со счётом 6:7, 2:6.

Матч продолжался 1 час 37 минут. Потапова сделала два эйса, совершила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из 12. Уильямс сделала девять эйсов, совершила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

Соперницей Уильямс в четвёртом круге станет белорусская теннисистка Арина Соболенко, победившая в третьем круге американку Энн Ли со счётом 6:3, 6:1.

В третьем круге турнира россиянка Екатерина Александрова встретится с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти, а Вероника Кудерметова с румынкой Симоной Халеп.